Crystal Palace s'est incliné 1-0 à Sheffield United dimanche dans le cadre de la 2e journée du championnat d'Angleterre de football.

Christian Benteke a joué tout le match avec les Glaziers. L'unique but de la rencontre a été marqué par John Lundstram (47e). Au classement, Sheffield (4 points) est 7e et Crystal Palace 14e avec un point au compteur.

Aux Pays-Bas, Twente et Waalwijk se sont quittés sur un score 3-3 au terme d'un match à suspense. Il y avait pas mal de Belges sur la feuille de match. A Twente, Jorn Brondeel, le gardien réserve, est resté sur le banc. Du côté d Waalwijk, Hannes Delcroix et Anas Tahiri étaient titulaires, Leenerd Daneels est monté au jeu à la 75e (à la place de Tahiri) et Dylan Seys n'a pas joué.

Waalwijk est passé deux fois au commandement par Tahiri (24e, 1-0) et Ingo van Weert (78e, 2-1). Auteur de deux buts, Haris Vuckic (64e et 90e) a égalisé (2-2). Le match a semblé basculer quand Rafik Zekhnini (90e+2, 3-2) a donné l'avantage à Twente mais Paul Quasten (90e+4, 3-3) a garanti le suspense jusqu'au bout. Après trois journées, Twente (5 points) est 7e et Waalwijk (1) est 14e.