Défaite en fin de match pour Chelsea et Lukaku

Chelsea et Romelu Lukaku, pendant 45 minutes, se sont inclinés 3-2 sur le terrain de West Ham lors de la 15e journée de Premier League samedi après-midi. Les Blues restent calés à 33 points et pourraient voir Manchester City s'emparer de la première place en cas de succès à Watford. Sur le banc pour la troisième fois d'affilée en championnat depuis son retour de blessure, Romelu Lukaku a bénéficié de plus de temps de jeu que lors des deux rencontres précédentes (9 et 22 minutes), puisqu'il est entré à la mi-temps. Les Bleues menaieent 1-2 quand le Dibale Rouge est monté au jeu. Thiago Silva avait ouvert la marque peu avant la demi-heure de jeu (28e, 0-1), avant que West Ham ne rétablisse l'égalité à 5 minutes de la pause par Manuel Lanzini, à la suite d'une faute du gardien Edouard Mendy (40e, 1-1). Chelsea reprenait l'avantage juste avant la mi-temps par une superbe volée de l'intérieur du pied droit dans le rectangle de Mason Mount sur une longue passe d'Hakim Ziyech (44e, 1-2).

Au retour des vestiaires, les Hammers ne tardaient pas à une nouvelle fois recoller au score par l'intermédiaire de Jarrod Bowen, auteur d'une frappe du pied gauche à l'entrée du rectangle (56e, 2-2). Monté au jeu dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, Arthur Masuaku allait offrir la victoire à West Ham à quelques minutes de la fin de la rencontre. Sur le côté gauche, le Congolais tentait sa chance et son envoi était dévié par Ruben Loftus-Cheek avant d'aller se loger dans les filets d'Edouard Mendy (87e, 3-2).

Koen Casteels encore absent dans les rangs de Wolfsburg

Wolsfburg a encore dû se passer des services de son gardien et capitaine Koen Casteels lors de son déplacement à Mayence samedi à 15h30 en Bundesliga. Le Diable Rouge récupère d'une infection au coronavirus que le club avait fait connaître le 22 octobre dernier. La date de retour du portier est pour le moment inconnue. L'absence de Casteels profite au réserviste Pavao Pervan qui défendra les cages des Loups pour la troisième fois consécutive après les défaites contre Séville en Ligue des champions (2-0) et contre Dortmund en championnat (1-3).

Koen Casteels avait été testé positif au coronavirus après la trêve internationale avec la Belgique à la mi-novembre. Il n'était d'ailleurs pas le seul à avoir été infecté, puisque Kevin De Bruyne et Thorgan Hazard avaient également été testés positifs.

Premier but de la saison pour Alexis Saelemaekers et victoire pour l'AC Milan

Alexis Saelemaekers s'est illustré samedi lors de la victoire 2-0 de l'AC Milan contre Salernitana pour le compte de la 16e journée de Serie A. Le Diable Rouge a inscrit son premier but de la saison en doublant la mise pour les Rossoneri à la 18e minute de jeu. Cette victoire permet aux Milanais, 38 points, de prendre temporairement deux longueurs d'avance sur Naples. Sur le banc le 1er décembre dernier lors de la victoire contre la Genoa de Zinho Vanheusden (0-3), Alexis Saelemaekers a donné raison à son entraîneur de le titulariser à nouveau contre Salernitana.

Auteur de deux assists en championnat depuis le début de la saison, le Diable Rouge a enfin ouvert son compteur but en plantant la deuxième rose des siens après un peu plus d'un quart d'heure. Situé sur le côté droit du grand rectangle, l'ancien Anderlechtois fixait son défenseur avant d'envoyer le ballon du gauche hors de portée du gardien (18e, 2-0). Il plaçait les Rossoneri sur du velours après l'ouverture du score très tôt dans la rencontre de Franck Kessié (5e, 1-0).

Divock Origi offre la victoire dans les dernières secondes à Liverpool

Liverpool a parfaitement profité de la défaite de Chelsea en allant s'imposer 0-1 sur le pelouse de Wolverhampton samedi pour le compte de la 15e journée de championnat. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Divock Origi dans les derniers instants de la rencontre (90+6). Grâce à ce précieux succès, Liverpool prend provisoirement la tête du championnat avec 34 points, soit une longueur d'avance sur Chelsea. Sur le banc en début de match, Divock Origi est entré en jeu à la 68e minute. Un choix payant pour Jürgen Klopp, puisque le Diable Rouge a offert la victoire aux siens grâce à un service de Mohamed Salah permettant à l'ancien de Genk de marquer son deuxième but de la saison (90+6).

Dans le même temps, Brighton et Leandro Trossard se sont inclinés 1-0 sur la pelouse de Southampton. Le seul but de la rencontre a été inscrit par l'Albanais Armando Broja à la demi-heure de jeu.

Yorbe Vertessen et le PSV faciles vainqueurs d'Utrecht

Avec Yorbe Vertessen un peu plus de 20 minutes, le PSV Eindhoven s'est aisément imposé 4-1 samedi contre Utrecht lors de la 15e journée de Eredivisie. Avec 34 points, le PSV est deuxième, à deux longueurs de l'Ajax Amsterdam. Rapidement mené par un but de Mike van der Hoorn (12e, 0-1), le PSV n'a pourtant laissé aucune chance à Utrecht. Cody Gakpo a d'abord égalisé (27e, 1-1), avant qu'André Ramalho (35e, 2-1) ne donne l'avantage aux siens.

En seconde mi-temps, Ritsu Doan (51e, 3-1) et Philipp Mwene (70e, 4-1) donnaient au score son allure définitive. Yorbe Vertessen est entré au jeu à la 67e minute, à la place du premier buteur du jour du côté du PSV.

Le Bayern s'impose à Dortmund grâce à deux nouveaux buts de Lewandowski

Quelques jours après la cérémonie du Ballon d'Or, Robert Lewandoski a de nouveau fait parler de lui en inscrivant un doublé sur la pelouse du Borussia Dortmund (9e et 77e,) lors du match au sommet de la 14e journée de Bundesliga qui a vu le Bayern l'emporté 2-3. Au classement, avec 34 points, le Bayern compte quatre unités d'avance sur son adversaire du jour. Annoncé partant du côté de la Juventus, Axel Witsel était sur le banc de cette affiche, contrairement à Thomas Meunier, titulaire. Thorgan Hazard était toujours absent pour cause de coronavirus.

La rencontre était lancée sur les chapeaux de roue puisque Julian Brandt donnait l'avance au BVB dans les premières minutes (5e, 1-0). Un avantage de courte durée, puisque Robert Lewandowski inscrivait son 15e but de la saison à peine 4 minutes plus tard et ponctuait un début de rencontre complètement fou (9e, 1-1).

En fin de première mi-temps, les Bavarois prenaient l'avantage grâce à leur feu follet Kingsley Coman via un tir dévié (44e, 1-2).

L'autre grand buteur de Bundesliga s'illustrait à son tour au retour des vestiaires. Erling Haaland y allait de sa 11e réalisation de la saison et ramenait les deux équipes à égalité (48e, 2-2). Une parité que le deuxième du Ballon d'Or allait faire chavirer en faveur de son équipe en transformant un pénalty pour offrir les trois points de la victoire au Bayern (77e, 2-3).

Dries Mertens à nouveau buteur lors de la défaite de Naples

Naples et Dries Mertens se sont inclinés 2-3 samedi soir contre l'Atalanta Bergame dans le cadre de la 16e journée de Serie A. Une victoire qui permet à l'Atalanta, 4e avec 34 points, de revenir à deux longueurs de Naples, désormais 3e derrière les deux clubs de Milan. L'Atalanta démarrait cette rencontre pied au plancher en prenant les commandes dans les premières minutes de jeu par l'entremise de l'ancien joueur de Genk Ruslan Malinovsky (7e, 0-1).

A cinq minutes de la pause, Naples revenait au score grâce à Piotr Zielinski (40e, 1-1) imité dès le retour des vestiaires par Dries Mertens, auteur de son 5e but de la saison (47e, 2-1).

Le numéro 14 des Partenopei allait céder sa place à la 67e minute, juste après l'égalisation des visiteurs via Merih Demiral (66e, 2-2).

Un score qui allait encore évoluer cinq minutes plus tard quand Remo Freuler trompait pour la troisième fois de la soirée David Ospina pour offrir une avance décisive à l'ancien club de Timothy Castagne (71, 2-3).

Le Real Madrid, toujours sans Hazard, s'impose chez Adnan Januzaj

Avec Thibaut Courtois, mais encore une fois sans Eden Hazard, le Real Madrid s'est imposé 0-2 sur la pelouse de la Real Sociedad d'Adnan Januzaj pour le compte de la 16e journée de Liga. C'est du banc que le capitaine des Diables Rouges a une nouvelle fois observé les siens s'imposer en championnat grâce à un de ses concurrents très en forme : Vinicius Junior. Bien servi par Luka Jovic monté au jeu à la 17e minute à la place de Karim Benzema, blessé, le Brésilien a donné l'avance à la Maison Blanche (47e, 0-1). Le même Jovic s'est mué en buteur dix minutes plus tard pour doubler l'avance des hommes de Carlo Ancelotti (57e, 0-2).

Dans les rangs de la Real Sociedad, Adnan Januzaj était une nouvelle fois titulaire et a cédé sa place à la 68e minute, juste après le second but madrilène.

Grâce à cette nouvelle victoire, le Real Madrid, avec 39 unités, prend temporairement 8 longueurs d'avance sur son dauphin Séville.