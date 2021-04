En Angleterre, Castage, Tielemans et Praet ont subi la loi de West Ham lors de la 31e journée de Premier League (3-2). Dans un match important dans le cadre de la lutte pour une qualification en Ligue des Champions, Naples l'a proprement emporté face à la la Sampdoria grâce à des buts de Fabian Ruiz (35e) et de l'ancien Carolo Victor Osimhen (87e), bien servi par Dries Mertens, entré au jeu à la 74e minute de jeu. Les Napolitains (59 points) chipent provisoirement la 4e place de Serie A à l'Atalanta (58 points) qui affronte la Fiorentina à 20h45. La Sampdoria est coincée à la 10e place de Serie A avec 36 points.

En Premier League, un match au sommet voyait s'affronter West Ham et Leicester où Youri Tielemans, Dennis Praet et Timothy Castagne étaient tous les trois titulaires. Ce sont les Hammers qui l'ont emporté 3-2 grâce au très en forme Jesse Lingard (29e et 44e) qui inscrivait ses septième et huitième buts depuis son arrivée dans la banlieue de Londres et à Jarrod Bowen (48e). Le doublé de Kelechi Iheanacho arrivait trop tard pour permettre à Leicester d'encaisser des points (70e et 90e+1). Dennis Praet est sorti à la 59e minute alors que Tielemans et Castagne ont joué toute la rencontre. West Ham, quatrième avec 55e revient donc à un point de Leicester qui siège toujours sur la troisième place du podium.

En France, le Stade de Reims et Nice se sont quittés sur un match nul et vierge. Wout Faes et Thomas Foket ont joué toute la rencontre alors que Thibault De Smet n'a pas quitté le banc de touche. Au classement, Reims reste 12e de Ligue 1 avec 40 points et Nice est 9e avec 43 unités.

Aux Pays-Bas, le PSV Eindhoven l'a emporté 0-2 à Venlo grâce à Cody Gakpo (13e) et Donyell Malen (59e). Yorbe Vertessen est entré au jeu à la 89e minute, Maxime Delanghe est resté sur le banc des remplaçants. Le PSV récupère la deuxième place du classement, à égalité avec l'AZ Alkmaar (61 points), à 8 points de l'Ajax qui affronte le RKC Walwijk et qui compte un match de retard. Venlo est toujours barragiste avec 22 points, soit autant que Willem II, premier non-relégable. Emmen, qui reste sur 7 matchs sans défaites, dont une victoire 1-3 samedi face à Sittard, est premier relégable avec 21 points.

En Turquie, Ruud Boffin et Antalyaspor ont remporté leur rencontre face à Kayserispor (0-1) grâce à un but de Naldo (45e). Antalyaspor est désormais 11e de Superlig avec 42 points alors que Kayserispor est 18e et premier relégable avec 33 unités.