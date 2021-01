Mercredi lors de la 19e journée de Süper Lig turque, le club de Kevin Mirallas s'est incliné 3-0 sur le terrain de Rizespor et pourrait perdre sa 3e place en cas de victoire de Galatasaray en début de soirée. Titulaire, Kevin Mirallas a malgré tout dû céder sa place à la demi-heure, visiblement touché. Rizespor a ensuite marqué à trois reprises, via Skoda (42e et 55e) et Samu (89e).

Gaziantep est 3e avec 34 points, quatre longueurs les clubs stambouliotes Besiktas et Fenerbahce, 38 points et 18 matches au compteur. Rizespor est 12e (24 pts). Galatasaray, 4e avec 33 points, pourrait grimper sur le podium en cas de victoire contre la lanterne rouge Denizlispor.