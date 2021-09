Chez les visités, Arthur Theate est resté sur le banc. Chez les Génois, Zinho Vanheusden est monté au jeu (80e) et a écopé d'une carte jaune pour la faute à la base du penalty, qui a permis aux Bolognais de reprendre l'avance (85e). La première période a réservé peu d'émotions: les Génois ont été dangereux au début avec Yayah Kallon et les visités ont essayé de prendre l'ascendant avec Nicolas Dominguez. Sur un corner, le milieu argentin a anticipé tout le monde mais n'a pas cadré son coup de tête (26e). Par contre, Salvatore Sirigu a dû s'employer sur sa frappe à la limite de la surface (36e).

Aaron Hickey a ouvert la marque pour les visités (49e, 1-0) et Genoa a égalisé par Mattia Destro (55e, 1-1). Bologne a eu de grosses occasions par Hickey (71e) et Lorenzo De Silvestri (77e) avant de reprendre l'avance par Marko Arnautovic, qui a transformé un penalty provoqué par Vanheusden (85e, 2-1). C'est sur penalty aussi que Domenico Criscito a arraché le partage (89e, 2-2). Au classement, Bologne (8 points) est 6e et Genoa (4 points) est 14e.

Aux Pays-Bas, Sittard a vite été largué par l'Ajax (0-5) dans le cadre de la 6e journée de championnat. Sorti sur blessure dès la 6e minute, Mickael Tirpan n'était plus sur le terrain quand Steven Berghuis (11e, 0-1), Noussair Mazraoui (27e, 0-2) et Dusan Tadic (38e, 0-3) ont directement assuré la première place des Ajacides au classement (16 points). Mohammed Kudus (72e, 0-4) et Nicolas Tagliafico ont prolongé le feu d'artifice face à Sittard, qui est mal classé (3 points, 16e).

L'Atlético de Madrid sauvé par Suarez à Getafe

En s'imposant à Getafe grâce à un doublé de Luis Suarez, l'Atlético de Madrid et Yannick Carrasco ont provisoirement pris la tête du championnat d'Espagne (16 points) avec une longueur d'avance sur le Real Madrid, qui accueillera Majorque mercredi. Alors qu'il menait à la marque, Getafe s'est retrouvé à dix après l'exclusion de Carles Alena (74e) et a encaissé une 6e défaite en 6 matches. Averti à la 90e+3, Yannick Carrasco a joué l'intégralité de la rencontre avec les Madrilènes.

Malgré sa maladresse notamment devant le but, Getafe a beaucoup gêné l'Atlético avec son pressing. Alors qu'ils étaient très discrets, les Colchoneros ont eu une grosse occasion sur une frappe en première intention de Suarez (36e). Sur une perte de balle du gardien madrilène Jan Oblak, Nemanja Maksimovic a centré de la droite pour Stefan Mitrovic, qui a marqué de la tête avec l'aide du poteau (45e, 1-0). Après la reprise, malgré les nombreux changements, l'Atletico n'a pas proposé grand-chose et Getafe n'a pas éprouvé de grosses difficultés à boucher les espaces. Mais la tâche des visités s'est compliquée quand le VAR a alerté l'arbitre, qui a donné la carte rouge à Alena après avoir visionné les images (74e). Suarez a répondu présent en signant un doublé d'un tir en demi-volée (78e, 1-1) et de la tête (90e+1, 1-2). En Turquie, Besiktas a concédé dans le cadre de la 6e journée le partage 3-3 face à Adana Demirspor alors qu'il menait 3-0. Titulaire, Michy Batshuayi a été remplacé à la 90e+5 juste avant que les visiteurs n'arrachent le partage. Grâce à Francisco Montero (20e, 1-0) et Josef (45e+1, 2-0), les champions en titre avaient pris un bon départ et Ridvan Yilmaz (53e, 3-0) les a encore plus mis à l'aise. Mais Matias Vargas (60e, 3-1) et le remplaçant Mario Balotelli (79e, 3-2) ont relancé les débats tandis que Britt Assombalonga (90e.+7, 3-3) a permis à Demirspor de se hisser en 12e position (6 points). Besiktas conserve sa première position (14 points). Plus tôt dans la journée, Ruud Boffin et Antalyaspor ont fait match nul 0-0 en déplacement au Karagumruk d'Adnan Ugur. Antalyaspor est 16e avec 5 points et .Karagumruk 4e (11 points). (SPF, GEN, RIB, YDC, fr)