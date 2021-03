Les Belges à l'étranger: Koen Casteels se retourne après 673 minutes, son invulnérabilité prend fin Football Belga L'invulnérabilité de Koen Casteels en Bundesliga a pris fin samedi après 673 minutes. © AFP

Le gardien de but du VfL Wolfsburg a dû se retourner à la huitième minute du match qui l'opposait à son ancien club, le TSG 1899 Hoffenheim, samedi pour le compte de la 24e journée de championnat. Christoph Baumgartner a donné l'avantage à l'équipe locale. Casteels n'avait plus pris de but en championnat depuis le 16 janvier contre Leipzig (2-2). Il a ensuite aligné 7 "clean sheet" mais ne battra donc pas le record allemand détenu par l'ancien gardien Timo Hildebrand avec 884 minutes sans concéder le moindre but.