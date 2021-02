Vainqueur 0-1 à Arsenal, Manchester City a porté à 25 sa série de matches sans revers toutes compétitions confondues, soit trois partages et 22 victoires, dont 18 lors de ses 18 dernières sorties. Titulaire, Kevin De Bruyne a été sorti à la 63e. Après 25 journées, City est en tête avec 59 points, dix d'avance sur Leicester, qui s'est imposé plus tôt dans la journée à Aston Villa (1-2) avec Youri Tielemans et Timothy Castagne. Arsenal (34 points) est 10e. Le but est tombé très vite grâce à Riyad Mahrez, qui s'est infiltré dans la surface de réparation avant de déposer le ballon sur la tête de Raheem Sterling aux six mètres (2e, 0-1). City a continué à jouer les ballons dans la surface adverse mais le score n'a pas évolué alors que la rencontre se déroulait à sens unique.

De Bruyne a plusieurs fois tenté sa chance au but mais, que ce soit d'un petit piqué du pied gauche (48e) ou du droit (57e), il ne les a pas cadrés. Peu après, le Diable Rouge a cédé sa place à Gabriel Jesus (63e). Les Citizens ont continué à faire circuler tranquillement le ballon dans le camp adverse sans être attaqués.

Aux Pays-Bas, le PSV Eindhoven a pris le meilleur sur Vitesse (3-1). La formation d'Arnhem avait pourtant ouvert la marque par Armando Broja (4e, 0-1). Donyell Malen a égalisé pour Eindhoven (66e). Entre-temps, notre compatriote Yorbe Vertessen avait cédé sa place à Mario Götze (64e). Un changement payant puisque l'ex-international allemand a signé un doublé (86e, 88e). A Vitesse, Lois Openda a joué tout le match.

Après 23 journées, le PSV est 2e avec 50 points, trois de retard sur l'Ajax, qui a disputé deux rencontres de moins. Vitesse (42 points) est 5e.

La Real Sociedad, avec Januzaj en fin de match, cartonne face à Alaves (4-0)

Grâce à sa victoire 4-0 face à Alaves dimanche, la Real Sociedad est bien accrochée à sa 5e place donnant droit à la qualifications pour les poules de l'Europa League. Chez les Basques, Adnan Januzaj est monté au jeu (80e) quand le score était acquis. Alexander Isak a été un des grands protagonistes de ce plantureux succès. En effet, l'attaquant suédois a planté un triplé (41e, 49e, 62e) pour un toal de 12, quatre de moins que Lionel Messi. Portu a pris le quatrième à son compte (73e).

Après 24 journées, le club de Saint-Sébastien possède 41 points, à 4 points de Séville (45) qui a joué deux rencontres de moins. Alaves est 16e avec 22 points, un de plus qu'Eibar (17e), Elche (18e mais deux matchs de moins) et Valladolid (19e).

Le RB Leipzig s'impose au Hertha Berlin et revient à deux longueurs du Bayern

Le Hertha Berlin n'a pas résisté à la force de frappe de Leipzig dimanche et s'est incliné 0-3 dans le cadre de la 22e journée de championnat. Dodi Lukebakio a joué 60 minutes avec l'équipe de la capitale, qui est 15e avec 18 points. Le même total que Bielefeld, le barragiste, et à peine un point de plus que Mayence (17e). Le RB Leipzig consolide sa 2e place avec 47 points et ne compte plus que deux points de retard sur le Bayern Munich. Hertha s'est montré particulièrement convaincant sur le plan défensif jusqu'à ce que Marcel Sabitzer ne donne l'avantage visiteurs sur une grande action individuelle (28e, 0-1).

En seconde période, Lukebakio s'est distingué par une accélération sur la droite mais son tir, une fois entré dans le rectangle, est passé à gauche (51e). Finalement, le travail de sape de Leipzig a payé: sur une perte de balle de Matteo Guendouzi dans sa surface, Tyler Adams a glissé le ballon à Nordi Mukiele, qui a frappé à bout portant (71e, 0-2). Sur le déroulement d'un coup de coin, Sabitzer a trouvé Willi Orban, qui n'a pas hésité (84e, 0-3).

En Turquie, Ganziantep et Antalyaspor ont fait match nul dans un match comptant pour le 26e journée. Chez les visités, Kevin Mirallas a joué 83 minutes et Ruud Boffin était dans le but des visiteurs. Au classement, Gaziantep (39 points) est 7e mais à bonne distance de la 4e place européenne occupée par Trabzonspor (48 points). Antalyaspor (33 points) est 9e.