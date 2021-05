Sur le banc au coup d'envoi, Romelu Lukaku est monté au jeu à la 57e minute et a inscrit le 5e but des siens pour finir la saison avec un total de 24 buts. Avant la rencontre, les joueurs milanais ont été accueillis par près de 4.000 supporters tandis que 1.000 spectateurs ont pu assister à la rencontre. L'Inter menait 2-0 au repos après des buts de Young (8e) et Eriksen (44e). Après la pause, Martinez sur penalty (55e), Perisic (64e) et Lukaku (72e) fixaient le score à 5-0 avant que Pereyra ne réduise l'écart sur penalty (79e).

Après la rencontre, Romelu Lukaku et ses équipiers ont pu fêter le titre en recevant leur trophée de champion, le premier en 11 ans, sur la pelouse de San Siro.