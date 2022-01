Lois Openda envoie Vitesse en quarts de finale de la Coupe des Pays-Bas

Lois Openda et son club de Vitesse Arnhem se sont qualifiés mardi pour les quarts de finale de la Coupe des Pays-Bas.

Grâce à une passe décisive et un but du Diablotin, Vitesse s'est imposé 2-0 contre DVS '33 Ermelo, formation de troisième division. Aligné d'entrée, le joueur prêté par le Club de Bruges permettait à son équipe de prendre l'avance après un peu plus de 20 minutes. À la suite d'une belle action individuelle, il servait Daan Huisman qui plaçait le cuir hors de portée du portier visiteur (22e, 1-0). De passeur, l'attaquant se muait buteur en inscrivant le second but des siens pour valider définitivement la qualification avant l'heure de jeu (57e, 2-0).

Dortmund, tenant du trophée, dit au revoir à la Coupe, Witsel marque contre son camp

Tenant du titre, le Borussia Dortmund, avec ses trois Belges au coup d'envoi, a été sorti en huitièmes de finale de la Coupe d'Allemagne par le FC Saint Pauli. Le BVB s'est incliné 2-1 mardi soir sur la pelouse du leader de la deuxième division allemande à cause, notamment, d'un but contre son camp d'Axel Witsel. Match piège par excellence, ce déplacement chez les premiers de la Bundesliga 2 ne mettait que 4 minutes à se décanter. Etienne Amenyido était au bon endroit pour donner l'avance à Saint-Pauli et placer les siens aux commandes (4e, 1-0).

À quelques minutes de la mi-temps, Axel Witsel trompait son propre gardien en voulant intervenir sur un centre. Au lieu d'éloigner le danger, il envoyait malencontreusement le ballon dans ses filets (40e, 2-0).

Les 'Borussen' réduisaient le score en seconde mi-temps sur pénalty par l'inévitable Erling Haaland (58e, 1-2), mais ne parvenaient pas à refaire leur retard.

Thorgan Hazard est resté sur la pelouse 65 minutes et Witsel a été remplacé dans les arrêts de jeu. Thomas Meunier n'a pas quitté le terrain. Avec cette défaite, Dortmund, vainqueur l'an dernier, dit au revoir à son trophée.

Chelsea et Lukaku perdent des plumes, De Winter et la Juventus passent en Coupe d'Italie

Avec Lukaku pendant 80 minutes, Chelsea n'a pu faire mieux qu'un partage 1-1 mardi soir sur la pelouse de Brighton et Leandro Trossard dans le cadre de la 24e journée de Premier League. Avec ce résultat, les 'Blues' occupe la 3e place avec 44 points, à 12 longueurs de Manchester City, qui compte une rencontre de moins. De son côté, Brighton occupe le 9e rang avec 29 unités. Tout avait pourtant bien commencé pour les hommes de Thomas Tuchel, puisque Hakim Ziyech ouvrait la marque peu avant la demi-heure (28e, 0-1). Une avance qui allait fondre après un quart d'heure en seconde mi-temps, quand Adam Webster trompait Kepa Arrizabalaga pour ramener les deux équipes à égalités (60e, 1-1). Leandro Trossard faisait son apparition sur le terrain dans la foulée, au contraire de Romelu Lukaku qui cédait sa place à dix minutes du terme.

Dans le même temps, en Italie, La Juventus de Turin s'est imposée 4-1 à domicile contre la Sampdoria en huitièmes de finale de la Coppa Italia. Koni De Winter n'a pas quitté le banc des remplaçants. Juan Cuadrado (25e), Daniele Rugani (52e), Paulo Dybala (67e) et Alvaro Morata (77e) ont permis à la 'Vieille Dame' de l'emporter. Andrea Conti (63e) a sauvé l'honneur pour la 'Samp'.