L'Autrichien de 47 ans, arrivé cet été, aura dirigé le club de D2 anglaise à 16 reprises uniquement. Les attaquants belges Obbi Oulare et Aaron Leya Iseka sont désormais encadrés, de manière temporaire, par Joseph Laumann.

"The Tykes" se sont inclinés samedi à Bristol City (2-1), une septième défaite de rang pour le club du nord de l'Angleterre. Après 15 journées, Barnsley, avec 8 points, accuse un retard de quatre longueurs sur Cardiff, 21e et premier club hors de la zone rouge.

Mercredi, le club d'Oulare et Leya Iseka accueillera Derby County, dernier, dans un duel déjà important. Cette saison, Aaron Leya Iseka, petit frère de Michy Batshuayi, a disputé 10 matches et marqué deux buts alors qu'Oulare a dû se contenter d'une apparition et 14 minutes de jeu.