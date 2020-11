Adnan Januzaj a suivi du banc la victoire de la Real Sociedad au Celta Vigo dimanche lors de la 8e journée du championnat d'Espagne de football. David Silva (24e, 0-1), Mikel Oyarzabal (34e, 0-2) et William José (54e, 81e) ont permis au club basque de reprendre la tête du classement avec 17 points au Real Madrid (16 points et un match de moins).

Le but marqué par Iago Aspas sur penalty (77e, 1-3) n'a pas aidé le Celta (17e, 6 points), qui a fini à dix suite à l'exclusion de José Fontan (90e+3). Aux Pays-Bas, le PSV Eindhoven a dominé ADO La Haye 4-0 grâce à Eran Zahavi sur penalty (16e), Chukwunonso Madueke (51e, 90e+2) et Ryan Thomas (84e). Après sept journées, le PSV se retrouve 3e avec 16 points tout comme Heerenveen (4e) à deux longueurs du duo Ajax-Vitesse. L'ADO, où Dante Rigo et Samy Bourard étaient titularisés, est 15e avec 4 points.

Thomas Foket et Wout Faes, auteur de son premier but, ont participé à la deuxième victoire de Reims en championnat, au détriment de Strasbourg (2-1) lors de 9e journée du championnat de France de football. Les Rémois ont pris les devants grâce à un autogoal de Bingourou Kamara (22e, 1-0) et l'ex-Ostendais a doublé l'écart (26e, 2-0). Sur penalty, Ludovic Ajorque a relancé les Strasbourgeois (44e, 2-1).

La marque n'a plus changé et les Rémois se sont hissés à la 15e place avec 8 points tout comme Nîmes (18e), qui s'est incliné à domicile 0-1 face à Metz. Lamina Gueye a inscrit l'unique but de la rencontre (15e, 0-1) et les Messins ont tenu le coup malgré l'exclusion de Matthieu Udol (44e). Transféré cette semaine, Aaron Leya Iseka était sur le banc chez les vainqueurs (6e, 14 points). Strasbourg est 19e (6 points).

En Angleterre, Bjorn Engels a failli assister du banc à un exploit d'Aston Villa contre Southampton (3-4). Menés 0-4 à la 58e, les Villans sont revenus à la marque mais les buts de Tyrone Mings (62e), Ollie Watkins sur penalty (90e+3) et Jack Grealish (90e+7) n'ont pas suffi pour une signer une 'remontada' d'enfer. Après 7 journées, Southampton est troisième avec 13 points, trois de moins que Liverpool. Aston Villa (12 points) est 6e.

Aux Pays-Bas, Rai Vloet a été le grand artisan de la victoire de Heracles sur Utrecht (4-1). Auteur du but d'ouverture (2, 1-0), il a donné la passe décisive à Silvester van der Water (45e+1, 2-0). A la reprise, Simon Gustafson a remis Utrecht en course (62e, 2-1) mais Vloet a ajouté deux buts à son total (63e, 71e). A Heracles, Lukas Schoofs a joué tout le match et Noah Fadiga est resté sur le banc. A Utrecht, Othman Boussaid est monté au jeu (57e). Au classement, les deux équipes se suivent: Utrecht est 8e (9 points) et Heracles 9e (8 points) Michaël Heylen et le Sparta Rotterdam n'ont pas fait le poids face à Heerenveen (1-4). Le but sur penalty de Lennart Thy est tombé dans les arrêts de jeu (90e+2, 1-4). Benjamin Nygren (7e, 0-1), Jean-Paul Van Hecke (25e, 0-2) et Hen Veerman (42e et 57e) avaient déjà marqué et Sieben Dewaele, prêté par Anderlecht, était monté au jeu (65e). Heerenveen est 3e avec 16 points, deux de moins que le duo Ajax-Vitesse et le Sparta est à l'autre bout (16e, 3 points). En Turquie, Basaksehir, avec Boli Bolingoli mais sans Nacer Chaldi, s'est imposé 1-2 à Konyaspor. Les champions en titre (12 points) occupent la 7e position et Konayspor (6 points) est 16e.