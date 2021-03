Leandro Damiao a donné l'avantage aux visiteurs (72e, 0-1) et Ryuho Kikuchi a évité une deuxième défaite d'affilée pour les visités au terme d'un temps additionnel peu courant (90e+10, 1-1). Le Vissel Kobe est huitième (8 points) et le Kawasaki Frontale est en tête avec 16 points mais a disputé six matches.

Les Diables rouges jouent leur premier match de qualification pour la Coupe du Monde 2022 contre le Pays de Galles le 24 mars. Suivront des matches de qualification contre la Tchéquie (27/03) et le Belarus (30/03). Il est difficile de savoir si Vermaelen pourra rentrer en Belgique pour le triptyque. L'automne dernier, il a manqué le rassemblement des Diables rouges parce que le gouvernement japonais ne lui a pas permis de venir en Belgique en raison de la pandémie. L'entraîneur Roberto Martinez annoncera sa sélection vendredi.