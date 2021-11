ANGLETERRE:

Sans Youri Tielemans blessé, mais avec Timothy Castagne toute la rencontre, Leicester s'est imposé 4-2 à domicile dimanche contre Watford dans le cadre de la 13e journée de Premier League.

Les Foxes ont pu compter sur l'efficacité de leur buteur Jamie Vardy auteur de deux réalisations, à chaque fois sur une passe décisive de James Maddison (34e et 42e). Un Maddison qui avait ouvert la voie aux siens dès la 16e minute en inscrivant le premier but de la rencontre, Ademola Lookman scellant le score à la 68e minute de jeu (4-2). Titulaire, Timothy Castagne n'a pas quitté la pelouse.

Du côté de Watford, le défenseur Christian Kabasele est resté sur le banc toute la rencontre, d'où il a pu assister au deuxième but des siens signé de l'ancien Brugeois Emmanuel Denis (61e, 3-2).

Dans le même temps, Manchester City, toujours sans Kévin De Bruyne l'a emporté 2-1 sur sa pelouse contre West Ham.

Au classement, Manchester City revient temporairement à égalité avec Chelsea, 29 points, qui joue à 17h30 contre Manchester United. Leicester grâce à cette victoire, remonte à la 9e place avec 18 unités.

FRANCE:

Premier but de la saison pour Jérémy Doku lors de la victoire de Rennes à Lorient

Jérémy Doku a trouvé le chemin des filets avec Rennes lors de la 15e journée de Ligue 1 ce dimanche contre Lorient. Monté au jeu à la 69e minute, l'ailier des Diables Rouges a marqué le deuxième but de son équipe moins de dix minutes plus tard.

De retour la semaine dernière sur le banc des Bretons, l'ancien Anderlechtois débutait également ce dimanche sur le banc pour le déplacement des siens à Lorient. Monté au jeu à la 69e minute alors que le score était encore de 0-0, le feu follet de 19 ans a doublé la marque pour les Rennais à peine deux minutes après l'ouverture du score de Gaëtan Laborde (76e, 0-1).

Dans le même temps, Matz Sels et Strasbourg sont allés chercher un point sur le terrain de l'AS Monaco (1-1) où Eliot Matazo a disputé les 20 dernières minutes.

De son côté, Reims, avec Wout Faes titulaire et Thomas Foket monté à la mi-temps, a pris le meilleur sur Clermont en gagnant 1-0 à domicile.

Au classement, Rennes reprend la deuxième place avec 28 points. Strasbourg est 7e avec 19 points et possède un point d'avance sur Monaco. Reims occupe le 14e rang avec 16 unités. ITALIE:

Deuxième défaite de rang pour Alexis Saelemaekers et l'AC Milan, victoire pour Théate

Alexis Saelemaekers, titulaire, et l'AC Milan ont connu une 2e défaite consécutive dimanche après-midi pour le compte de la 14e journée de Serie A. Les Milanais se sont inclinés 1-3 à domicile contre Sassuolo alors qu'ils menaient au score.

L'ancien Anderlechtois est resté sur la pelouse pendant 80 minutes et a été remplacé alors que le score était déjà acquis pour les visiteurs. Tout avait pourtant bien commencé pour les Rossoneri qui avaient ouvert la marque par l'entremise d'Alessio Romagnoli à la 21e minute de jeu (1-0). Sassuolo n'allait pas douter longtemps, puisque les Verts et Noirs revenaient au score 3 minutes plus tard grâce à Gianluca Scamacca(24e, 1-1).

Ils finissaient par prendre l'avantage sur un auto-but de Simon Kjaer peu après la demi-heure de jeu (33e, 1-2), avant de marquer le but du break par l'intermédiaire de Domenico Berardi (66e, 1-3), qui confirmait la deuxième défaite d'affilée des Milanais.

De son côté, Bologne, avec Arthur Théate toute la rencontre, s'est imposé 0-1 sur la pelouse de la Spezia.

Avec cette nouvelle défaite, Milan reste bloqué à 32 unités, à égalité avec Naples qui doit encore jouer. Bologne grimpe à la 9e place avec 21 unités, comme la Juventus.

L'Udinese et la Genoa, où Zinho Vanheusden est resté sur le banc toute la rencontre, ont partagé l'enjeu 0-0.

Iyenoma Udogie pensait donner l'avantage et la victoire à ses couleurs, mais le but du joueur de l'Udinese dans les arrêts de jeu de la rencontre était annulé pour hors-jeu.

Avec ce partage, l'Udinese grimpe au 14e rang du classement avec 15 points. De son côté, la Genoa reste dans la zone rouge du et stagne à la 18e position avec 10 unités.