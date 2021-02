Nathan De Medina est monté au jeu chez les visités (75e). Au classement, Wolfsburg est 3e avec 42 points, sept de moins que le Bayern Munich. Bielefeld reste 16e et barragiste avec 18 points. Le VfL a pris le contrôle de la rencontre très tôt et a tenté sa chance encore et encore notamment à partir des flancs. Bielefeld est resté très sûr jusqu'à ce que Bote Bakou trouve Yannick Gerhardt, qui a remisé parfaitement au milieu pour Renato Steffen (29e, 0-1). Les offensives de la part de l'Arminia ont été rares mais Michel Vlap a manqué l'égalisation. Après que John Brooks a perdu un duel de la tête, l'attaquant néerlandais s'est retrouvé libre à la limite de la surface de réparation mais dans la précipitation a envoyé le ballon à côté (32e).

Après la pause, la défense de Bielefeld et surtout le gardien Stefan Ortega ont laissé paraître des signes de fébrilité. Sur un tir de Wout Weghorst, complètement libre sur la gauche de la surface de réparation, le gardien a repoussé le ballon sur Steffen (47e, 0-2). L'Arminia éprouvait des difficultés à sortir de son camp et sur une récupération de Paulo Otavio, le ballon est arrivé à Maximilian Arnold, qui a encore trompé Ortega après avoir pris appui sur Weghorst (54e, 0-3).

Aux Pays-Bas, Willem II a pris une leçon 0-6 face à Utrecht en match d'ouverture de la 22e journée. Chez les visités, Mike Tresor Ndayishimiye, qui n'a plus marqué depuis le 20 décembre et neuf matches, est sorti à la 69e tandis que chez les vainqueurs, Othman Boussaid a été remplacé à la 86e. Hidde ter Avest (4e) et Sander van de Streek (11e, 19e) n'ont pas traîné pour faire le break.

A la reprise, Bart Ramselaar a rapidement alourdi le score (47e, 0-4). Gyrano Kerk (69e) et le réserviste Mark van der Lareel (86e) ont fait le reste.

Au classement, Utrecht se hisse en 7e position (34 points) alors que Willem II est toujours 16e et barragiste (13 points).