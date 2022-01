Il profite aujourd’hui du soleil et des douces températures de Lisbonne, de la belle vie portugaise et d’un contrat professionnel. Comme beaucoup de footballeurs belges à l’étranger. Sauf qu’il n’évolue qu’en Division 4, après avoir connu un parcours très sinueux, entre Manchester United, la Finlande et l’Irlande. C’est toutefois à Saint-Trond et Lommel que Timo Parthoens a démarré sa formation, avant de vivre une première expérience hors des frontières belges à Roda, aux Pays-Bas.

"Je n’y suis pas resté plus longtemps parce que j’ai reçu l’opportunité d’aller à Manchester United en U19 (NdlR : à la Manchester International Football Academy)", confie l’arrière gauche belge aujourd’hui âgé de 23 ans. "J’ai bien évidemment sauté sur cette occasion. C’était vraiment incroyable là-bas."