Des trajectoires atypiques, beaucoup de joueurs belges en ont connu. Mais celle d’Ilion Ssebunya est particulièrement étonnante. Après avoir grandi en Afrique, ce jeune ailier belge de 20 ans défend aujourd’hui les couleurs de l’Olympique de Genève, un petit club d’un championnat appelé "2. Liga interrégionale", soit l’équivalent de la Division 5 en Suisse.

"J’ai eu une enfance très particulière", sourit Ilion, fils d’une maman belge et d’un papa ougandais qui se sont rencontrés... à Madagascar. "Je suis né en Belgique, à Deinze. Mais je suis parti vivre en Ouganda avec mes parents lorsque j’avais à peine 3 mois. Puis j’ai déménagé quatre ans plus tard au Sénégal, où nous sommes restés six années. Ensuite, nous avons habité durant six ans au Gabon. Et finalement je suis arrivé en Suisse à l’âge de 16 ans."

(...)