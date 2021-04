Après le carton infligé aux Zèbres huit jours plus tôt, les Gantois ont continué sur leur belle lancée au stade Arc-en-Ciel. Alors que la rencontre prenait des allures de finale pour une place en playoffs 2, les Waregemois n’ont, quant à eux, pas été à la hauteur de l’enjeu et sont passés complètement à côté de leur sujet.

Si bien qu’il n’a fallu qu’une mi-temps aux troupes de Vanhaezebrouck pour annihiler tous les espoirs de qualification de celles de Dury. Grâce au doublé de Castro-Montes et au but de Yaremchuk, les Buffalos sont rentrés aux vestiaires forts d’un bel avantage. Mais visiblement pas rassasiés par le large écart, ils ont enfoncé le couteau dans la plaie après l’entracte. Ngadeu, Odjidja (sur penalty), De Bruyn et Yaremchuk ont encore fait grimper le marquoir, tandis que Bruno et Pletinckx n’ont fait que sauver l’honneur pour le Essevee.

Si, suite à cette humiliation, Zulte voit sa saison être coupée court, les Gantois sont revenus de loin pour décrocher leur place dans le top 8. Alors que le club (qui ne cachait d’ailleurs pas ses ambitions de concurrencer le Club Bruges pour le titre en début de saison) a connu quatre entraîneurs depuis le début de la campagne, Vanhaezebrouck est parvenu à rectifier la trajectoire. "Nous avons fait ce que nous devions faire, sans plus", a expliqué l’entraîneur de La Gantoise sans la moindre euphorie, au micro d’Eleven. "La manière a été bonne effectivement, mais je veux la revoir à chaque fois. Tout a été fluide aujourd’hui, il ne faut pas tirer trop de conclusions. Dans deux semaines, ce sera une tout autre histoire en playoffs 2. Je suis satisfait, mais il faut garder les pieds sur terre. Nous terminons septièmes. L’an dernier, nous n’aurions pas terminé dans le top 6."

Fiche du match:

Zulte Waregem : Bostyn ; Deschacht, Pletinckx, Humphreys, De Bock ; Marcq (77e Van Hecke), Govea (67e De Smet), Seck (67e Colassin) ; Chorý (67e Armenakas), Vossen, G. Bruno.

La Gantoise : Bolat ; Castro-Montes (69e De Bruyn), Hanche-Olsen, Ngadeau, Godeau, Mohammadi ; Owusu, Odjidja (69e Kums), Bezus (60e Dorsch) ; Tissoudali (69e Malede), Yaremchuk.

Arbitre : M. Visser.

Avertissements : Marcq, Deschacht, Bezus.

Les buts : 14e Castro-Montes (0-1), 29e Yaremchuk (0-2), 40e Castro-Montes (0-3), 48e Ngadeu (0-4), 63e Odjidja sur pen. (0-5), 75e De Bruyn (0-6), 80e G. Bruno (1-6), 84e Yaremchuk (1-7), 86e Pletinckx (2-7).