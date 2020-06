On le sait : plusieurs dirigeants, dont Peter Croonen, président du Racing Genk, et la Pro League, estiment qu’il y a, en Belgique, trop de clubs professionnels par rapport au marché.

Et ils sont partisans d’une D1A à 14, à l’avenir. Dans cette optique, l’assemblée générale de la Pro League a voté, le 15 mai dernier, un point important : un club qui n’obtiendrait pas sa licence professionnelle ne sera pas remplacé de facto par un club venu de division inférieure qui aurait la sienne (comme c’est déjà le cas de Seraing ou du RWDM cette saison). Mais le football amateur n’est pas (encore ?) d’accord avec cette idée, qui l’impacte directement. Même si elle a été votée par la Pro League, celle-ci doit encore être discutée et négociée avec les deux ailes du football amateur, à savoir l’ACFF et Voetbal Vlanderen. "Il s’agit vraiment d’un beau dossier de négociations entre les différentes familles du football belge", a précisé Pierre François, à ce propos.