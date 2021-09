Si Bruges attire tous les regards dans la prestigieuse C1, c’est ici que ça se joue réellement, pour les clubs belges. Dans les "petites" Coupes d’Europe, où il y a du neuf.

1. Europa Conference League : la petite nouvelle

L’UEFA a relancé une troisième compétition, pour permettre aux clubs des plus petits pays de disputer davantage de matchs et pour faire rentrer un peu plus d’argent, avec un autre produit à vendre aux TV : l’Europa Conference League (ECL). Même si elle est disputée par quelques gros bras comme Tottenham et l’AS Roma, on peut rêver d’un sacre belge, un jour, ce qui semble difficilement imaginable pour l’Europa League. Si Anderlecht a échoué à s’y qualifier, Gand représentera la Belgique dans cette nouvelle Coupe.

2. Du neuf en Europa League

(...)