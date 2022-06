Pour assurer leur bon fonctionnement, les clubs sportifs de Wallonie et de Bruxelles sont actuellement à la recherche de volontaires, dont le nombre a encore diminué depuis la pandémie de coronavirus. Si le nombre de sportifs et d'affiliés était revenu fin 2021 à son niveau d'avant la crise sanitaire, en revanche le nombre de bénévoles qui aident à faire tourner les clubs connaît, lui, une diminution sensible, en ce compris pour l'arbitrage.

Que ce soit dans le sport, la culture ou le social, le bénévolat est surtout le fait de personnes plus âgées, sans doute plus disponibles.

Selon le constat posé par les fédérations sportives, plusieurs bénévoles âgés ont en effet cessé leurs activités depuis la crise sanitaire, vraisemblablement pour réduire le risque de contamination.

Pour tenter de susciter de nouvelles vocations, la Fédération Wallonie-Bruxelles et l'Adeps ont décidé de lancer une campagne de recrutement.

Baptisée "Sans volontaires, ça ne va pas le faire", cette campagne est dotée d'un budget de 100.000 euros, et se déclinera notamment sur les réseaux sociaux.

"Pour continuer à se développer, les fédérations ont besoin de bénévoles. Cela peut prendre des formes très diverses, qui vont de la logistique à l'aide administrative", souligne lundi la ministre des Sports en FWB, Valérie Glatigny (MR).

Des sportifs de haut niveau relaieront la campagne de recrutement sur leurs propres réseaux sociaux.

La campagne visera également le besoin de bénévoles au sein des clubs sportifs relevant du handisport.