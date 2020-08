Anderlecht et Ostende sont des pionniers du recrutement sur base de statistiques en Belgique. Décryptage de ce nouveau phénomène du ballon rond.

Le terme est utilisé à tort et à travers : "recrutement data". Un anglicisme pour une nouvelle mode arrivée il y a peu en Belgique. Cette tendance prend de plus en plus d’ampleur en Pro League avec deux ambassadeurs qui s’affrontent ce week-end : Ostende et Anderlecht.

C’est quoi le recrutement data ?