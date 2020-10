Sur Facebook, Stéphane Pauwels s'est penché sur la crise que subit actuellement le football amateur. L'ancien chroniqueur de La Tribune et présentateur des "Orages de la vie" a réfléchi à une solution pour faire sortir les nombreux clubs amateurs du gouffre. Et cette solution selon Steph, il ne faut pas aller la chercher bien loin. Comme il l'écrit sur Facebook, certains devaient faire preuve de solidarité. Les personnes visées par son statut ne sont autres que les Diables et leur staff.

"Les Diables et leurs entraîneurs peuvent donner leurs primes en sélection pour donner au foot amateur puisqu'ils ont un salaire souvent en Angleterre non taxé" explique Pauwels qui met en avant tous les bienfaits de ces clubs amateurs qui font tourner l'économie d'une ville ou d'un village. Selon lui, les joueurs de Pro League pourraient aussi faire un geste mais cela semble assez inimaginable pour l'ancien présentateur vedette. "Les pros de D1 peuvent aussi donner un pourcentage au foot amateur de leurs salaires, style 10%... Je sais que cela est utopique mais un geste fort car les gamins sont nos futurs joueurs et supporters et on doit aider les dirigeants de ces clubs amateurs."

Dans sa publication, Stéphane Pauwels ne s'arrête pas qu'aux clubs de foot amateur qui sont un véritable patrimoine. Il évoque aussi les autres disciplinent qui souffrent énormément et s'interroge : "La Ministre des sports c’est qui ? L’exemple doit venir d’en haut car Josiane à la buvette bénévole subit, les parents subissent, les gamins aussi…."