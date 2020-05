Pas de Vanhaezebrouck avant 2021, Leko apprend le français

Parmi les entraîneurs à la recherche d’un club, on retrouve deux anciens champions de Belgique : Hein Vanhaezebrouck (titré avec Gand en 2015) et Ivan Leko (sacré avec Bruges en 2018). Malgré quelques propositions, le premier a récemment confié qu’il ne reprendrait pas du service avant 2021, suite à une opération chirurgicale qui a été reportée à cause de la crise sanitaire et qui ne lui permettra pas d’être à 100 % avant janvier prochain. D’ici là, celui qui est sans club depuis son passage à Anderlecht continuera à exercer son activité de consultant, dans laquelle il est apprécié unanimement.

Pour Leko, la situation est sensiblement différente. Le Croate recherche activement un club après la fin de son aventure à Al-Aïn en décembre 2019. Il apprend actuellement le français et ne serait pas contre un retour en Belgique. Mais il figure également sur la liste de certains clubs européens, dont Fenerbahce.

Sans club depuis son passage à Saint-Trond, qu’il a quitté fin novembre 2019, Marc Brys est également à la recherche d’un nouveau challenge, qui pourrait être le Cercle Bruges, que Bernd Storck vient de quitter. Après avoir montré toutes ses qualités et son amour du jeu offensif à Mouscron, puis dans la Venise du Nord, Storck pourrait intéresser des clubs belges, mais son avenir semble plutôt se situer en Allemagne.

Enfin, Marc Wilmots est lui aussi sur le marché après son aventure avortée en Iran. Et il est ouvert à différentes propositions, en Belgique ou à l’étranger.