Les filles mauves ont remporté le Clasico haut la main: "Dans le box, on s’est montré nettement plus performant" Football Emmanuel Thyssen © D.R.

Supérieures aux Rouches, les Mauves ont été très concrètes lors de ce Clasico.



C’est sur un score de forfait, un peu sévère, que le Clasico au féminin s’est achevé ce samedi à l’Académie des Rouches. "Avant les débats, je ne m’attendais pas à gagner sur un tel score, même s’il est logique", analysait Patrick Wachel. "Je trouve que le Standard a affiché un visage bien plus entreprenant que lors de notre première confrontation. Mais, dans le box, on s’est montré nettement plus performant."



(...)