Ces rencontres, qui opposent d'un côté le Club de Bruges à l'Antwerp en finale de la Croky Cup et de l'autre OHL et le Beerschot en finale retour de la D1B, seront-elles reportées ? Rien n'est moins sûr. Ces deux affiches devaient marquer le retour des rencontres officielles de football en Belgique.

En effet, à cause de l'augmentation de contaminations dans la ville et la province d'Anvers, véritable foyer du Covid en Belgique, la Pro League pourrait décider de ne pas jouer ces rencontres ce week-end et ce même si elles ne se déroulent pas sur le territoire anversois. Car, pour rappel, la gouverneur de la province d'Anvers, Cathy Berx, a décidé ce lundi soir, à l'issue d'une réunion de crise, d'interdire les sports d'équipes dans la province d'Anvers pour une durée de quatre semaines.

Le sort des deux finales de ce week-end, dont la décision est prise en étroite concertation avec les autorités anversoises, devrait être communiqué en fin de matinée par la Pro League.

Outre les deux finales programmées ce week-end, qui doivent être disputées à huis clos, la reprise de la Jupiler Pro League (8 août) est également menacée.