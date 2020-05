Trois footballeurs professionnels, Sven Kums (AA Gent), Adrien Trebel et Edo Kayembe (jouant tous deux au RSC Anderlecht), ont remis jeudi, au nom du collectif Souliers du Cœur, un parloir en plexiglas à la maison de repos et de soins Trèfles Emera d'Anderlecht, qui doit permettre aux résidents et à leurs visiteurs de se parler en prenant des précautions pour éviter la propagation du coronavirus.

Ce parloir mobile d'environ quatre mètres carrés a été construit par la société XLG (Caro Maintenance) et installé dans l'entrée de l'établissement. "Simple à installer et facile à entretenir, ce sas mesure environ quatre mètres carrés. Une trentaine d'exemplaires a déjà été installée à Bruxelles et en Wallonie", a précisé le collectif dans un communiqué.

Il permet à deux personnes de s'assoir l'une en face de l'autre pour tenir une conversation sans risque de contamination au Covid-19.

© Belga



Le collectif Souliers du Cœur, du président de la fédération belge de football (RBFA) Mogi Bayat, a acheté au total trois de ces parloirs, à répartir entre différentes maisons de repos et de soins. La société XLG en a offert trois exemplaires supplémentaires.

Le premier a été installé jeudi à la résidence Trèfles d'Anderlecht et immédiatement testée par les footballeurs Sven Kums, Adrien Trebel et Edo Kayembe ainsi que quelques résidents.

Les joueurs ont repris l'entraînement en petits groupes mais vivent dans l'incertitude après la décision prise mercredi par le Conseil national de sécurité (CNS) de maintenir la suppression de toutes les compétitions sportives jusqu'au 31 juillet - ce qui implique la fin du championnat de Belgique de football.

"Quand on se trouve dans une telle crise, on pense à peine au football, mais à sa famille et à ses proches. Nous essayons dès lors de contribuer de notre propre manière avec les Souliers du Cœur", a expliqué jeudi Adrien Trebel.