Les jeux sont presque faits en Amérique du Nord. Grâce à leurs succès de dimanche soir, le Canada est qualifié pour le Mondial, tandis que le Mexique et les États-Unis y sont presque également. Les Mexicains n’ont plus qu’à prendre un point contre le Salvador jeudi alors que les Américains doivent simplement éviter une défaite par… six buts d’écart au Costa Rica.

Les trois nations qui organiseront l’édition 2026 peuvent ainsi déjà se projeter vers le Qatar. La sélection américaine a d’ailleurs déjà célébré sa victoire de dimanche en posant avec… une banderole "qualifiés" sortie un peu trop hâtivement. "Nous savons que nous n’en sommes pas encore là", a tempéré l’entraîneur américain Gregg Berhalter, qui peut déjà se satisfaire d’une belle campagne qualificative.