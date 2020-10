Interdite depuis cette semaine des U17 aux séniors de la D2 ACFF à la P4, la compétition chez les jeunes footballeurs a, elle, été maintenue par l’ACFF, l’Association des Clubs Francophones de football.

Ce samedi, les petits footballeurs en herbe du pays se sont alors rendus sur les terrains alors que la multiplication des cas positifs et les mesures provinciales, régionales et fédérales viennent perturber leur compétition : vestiaires et buvettes fermés, absence de joueurs,…

"L’arbitre peut aller dans sa voiture"

L’ambiance était alors particulière autour des terrains sans buvette et sans accès vestiaire pour permettre aux gamins de rentrer propre à la maison. Il a d’abord fallu s’adapter en invitant les parents et joueurs à venir plus tard que prévu mais pour Vincent Maillen, co-président de l’Arquet, ces mesures "sont une aberration" et de citer des exemples : "On ferme l’accès aux sanitaires mais comment faire pour les jeunes filles ? Ensuite, l’arbitre a le droit, durant la mi-temps, d’aller se réchauffer dans sa voiture alors qu’on interdit aux gamins de rentrer aux vestiaires. C’est aberrant."

