Les joueurs à suivre lors de l'Euro espoirs 2021: Boubacar Kamara, l’éclaircie dans la grisaille marseillaise Football Lucas Beauduin © Belga

Le jeune français réalise une excellente saison malgré les résultats en dents de scie de l’OM.



Dans le groupe C, la compétition démarre à 18h avec la confrontation entre la Russie et l’Islande. En soirée (21h), c’est au tour de la France de débuter son Euro en affrontant le Danemark. Focus sur un Bleuet qui sera particulièrement suivi par les plus grands clubs européens : Boubacar Kamara (21 ans).



(...)