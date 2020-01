20 Harry Kane (Ang)

Attaquant, Tottenham

Le serial scorer anglais n’avait pas perdu son sens du but quand les choses tournaient moins bien pour Tottenham. Depuis l’arrivée de José Mourinho, les Spurs ont, un peu, redressé la barre et leur capitaine sera particulièrement suivi en 2020 pour trois choses. Sa capacité d’abord à entraîner les siens dans son sillage dans la course au top 4 en Premier League , qualificative pour la Ligue des champions. Tout miser ensuite sur la FA Cup pour offrir au club du nord de Londres un premier trophée depuis la Coupe de la Ligue 2008. Assurer enfin l’efficacité offensive des Three Lions à l’Euro, dont on attend chaque fois monts et merveilles, et qui doivent embrayer sur leur satisfaisant Mondial.

