Trois jours après son entrée en lice victorieuse au premier tour préliminaire de la Ligue des champions, le Sporting d’Anderlecht dispute la finale du groupe 3 contre les Croates d’Osijek, lesquelles évolueront à domicile, avec en ligne de mire le tour suivant de la compétition qui se disputera en aller-retour.

Mais, avant de voir si loin et d’éventuellement tomber sur un des cadors de la scène européenne, le staff et le groupe de Johan Walem auront analysé la prestation des Croates devant Brzenica mercredi soir. Un adversaire qui a réussi à passer cinq buts sans en encaisser malgré les nombreuses occasions adverses.

Autant dire que dans le camp bruxellois, qui avait parfaitement contenu l’opposition arménienne mercredi, il faudra élever son niveau de vigilance puisque Osijek peut se montrer intransigeant dans ses velléités offensives.

Toujours privée de sa capitaine et chef de route, Laura De Neve, la défense sera certainement plus mise sous tension et pression que lors de la demi-finale.

Le coach confiait, mercredi soir, que l’équipe devait encore s’adapter au niveau européen, mais ce samedi elle n’aura plus de temps d’adaptation devant elle et devra tout de suite entrer dans le vif du sujet et profiter de chaque espace et occasion pour ne pas se faire punir et pour ne rien regretter.