Cet après-midi là, le bloc visiteurs du Jan Breydel Stadion était plein à craquer au coup d’envoi. Mais au fur et à mesure que le temps s’égrainait, il se vidait petit à petit avant, en toute fin de rencontre, de se remplir à nouveau et de bondir et chanter comme un seul homme.

Ce 10 décembre 2006, bien avant le Barça face au PSG, déclinait, à la belge, le mot remontada. Menés 3-0 avant l’heure de jeu puis 4-1 à la 64e, les hommes de Michel Preud’homme réalisent l’impossible dans un chaudron brugeois médusé : revenir à 4-4 en toute fin de match.

Une entame de match désastreuse

Dans un stade chauffé à blanc, le Standard tremble malgré ses joueurs de caractère comme son capitaine Sergio Conceição, son roc américain Gucci Onyewu ou encore son attaquant virevoltant, Milan Jovanovic. Toute la maison liégeoise vacille dès la 4e minute et ce premier but de Bosko Balaban qui doublera la mise neuf minutes plus tard.



