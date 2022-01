Un but magnifique d’Igor (De Camargo)." "Une météorite." "Un but, puis le stade qui explose." Le souvenir le plus commun de Standard - Salzbourg, seizième de finale aller de Ligue Europa, est une reprise magistrale d’Igor De Camargo, pour égaliser à 2-2.

Le buteur du soir se souvient : "Il y a un dégagement, une déviation de la tête de Dieumerci (Mbokani) puis je la prends comme elle vient, après un rebond." De Camargo est légèrement décalé sur la droite, à 30 mètres du but de Gustafsson, qui est surpris.

"C’était de la folie, Axel (Witsel) me saute au cou, je tombe par terre, et surtout on revient au score."

Le match bascule, alors qu’il rentre finalement dans ses dix dernières minutes. Dominique D’Onofrio, debout devant le banc, a un grand sourire, applaudit, mais n’exulte pas. Il profite du moment, alors que Jean-François de Sart, son adjoint, donne déjà les consignes pour la suite.