Le 7 août 1999, le football belge, médusé, assistait au match nul le plus prolifique de son histoire. Avec un sifflet namurois en vedette de ce Westerlo - Genk inoubliable.

Quand vous tapez Westerlo - Genk dans Google, vous tombez rapidement sur la page Wikipédia d’Amand Ancion, l’arbitre de l’un des matchs les plus fous de l’histoire de notre championnat. Et clairement le plus dingue des 25 dernières années. Il faut dire que ce 6-6 n’aurait pas été possible sans les coups de sifflet surprenants du Namurois, le 7 août 1999 : 5 penaltys, 12 cartons jaunes et 4 rouges (répartis équitablement). Une prestation qui fera dire à Jos Heyligen, l’entraîneur de Genk, qu’on a assisté au "plus grand one-man-show jamais vu". Et ce, malgré le triplé de son attaquant Branko Strupar et le quadruplé de Toni Brogno pour Westerlo.

Après la rencontre, dans la petite zone mixte du Kuipje, les joueurs n’avaient pas eu assez d’une douche pour comprendre ce qu’il venait de se passer. Juha Reini, le défenseur finlandais du Racing, avait peut-être une idée : "Faisons passer un test antidopage à l’arbitre."