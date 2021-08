L’entraide s’organise pour les écoles et les enfants d’un quartier en particulier.

En juillet 2018 à Verviers, d’anciens Standardmen étaient là pour l’inauguration de l’Espace Lentz à Pré Javais, connu aussi sous le nom du "Verger". Trois ans plus tard, cette plaine de jeu qui a notamment vu grandir Albert Sambi Lokonga ainsi que Paul-José Mpoku, qui, lui, a investi dans ce projet en collaboration avec la Ville, est l’un des nombreux endroits sinistrés à cause des inondations.

"Ça fait mal de voir la plaine dans cet état", nous dit Fabrice Mpoku, frère de Polo et d’Albert. "Il n’y a pas beaucoup d’espaces ainsi dans la région. Des gens d’Hodimont, Andrimont, de Pepinster ou Bielmont viennent ici. Ça joue bien, l’ambiance est conviviale. On peut accueillir facilement 100 personnes. C’est comme si on faisait un match à Sclessin ou Anderlecht pour nous. C’est devenu l’un des repères du foot de rue de la province. Mes deux frères en sont sortis. Il y a d’autres petits qui arrivent et qui jouent à Genk, Bruges. Ça nous a forgés, c’est ici qu’on a tout appris et qu’on a rencontré tous nos potes."

(...)