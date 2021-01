La saison blanche n’a pas (encore) été décrétée pour l’ensemble du foot amateur, que ce soi chez les adultes ou les jeunes. Réunies ce mardi, les instances fédérales et régionales ont préféré temporiser et attendre le prochain Codeco fixé au vendredi 22 janvier.

"Si la situation sanitaire ne s’améliore pas à court terme, il y a de fortes chances que nous nous dirigions vers une saison blanche", a indiqué l’Union belge à l’issue de cette réunion de crise qui se réunira à nouveau le lundi 25 janvier. "La tendance est claire. Attendre dix jours de plus ne change rien", a complété David Delferière pour l’ACFF, laissant bien comprendre qu’on file droit vers un arrêt définitif des compétitions.

D’ici là, la question continuera d’animer les débats. Faut-il, oui ou non, déclarer une saison blanche ? On a listé, de façon non exhaustive, les arguments des deux camps.