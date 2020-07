Deux nouvelles offres sont destinées à un public qui veut consommer le foot directement sur la plateforme Eleven.

C'est ce mercredi que le calendrier de la Pro League sera dévoilé, à partir de 13h15. En marge de cette conférence de presse, Eleven Sports, le nouveau détenteur des droits télévisuels, présentait son offre pour cette nouvelle saison.



Le sport international (Liga, Serie A, Bundesliga, NBA, NFL, UFC) restera disponible à 9,99€ par mois (sans Jupiler Pro League). Le foot belge sera disponible à partir de 10,99€ par mois et l'abonnement "all access", incluant le foot étranger et le championat belge, sera lui commercialisé à 14,99€.

Pour rappel, il ne s'agit ici que des offres vendues en stand-alone par Eleven Sports, en direct et par voie digitale. Ces bouquets OTT (Over The Top), qui s'affranchissent de tout diffuseur tiers et seront accessibles depuis Internet (sur smartpohne, tablette, téléviseur smart TV, etc) ne constitueront pas le seul moyen de regarder le foot belge dans les cinq saisons à venir.

Eleven négocie, par ailleurs, avec les opérateurs télécom l'arrivée des bouquets dont il détient les droits sur leurs décodeurs respectifs. Orange a déjà signé avec Eleven, mais n'a pas encore précisé le tarif auquel il proposerait le foot belge et étranger à ses clients Love. Proximus, Voo et Telenet discutent toujours avec Eleven Sports.





Le casting est également connu



Côté commentaires, on retrouvera de nombreuses voix connues: Nordin Jbari, notre consultant Alex Teklak, Olivier Doll, Philippe Albert et Swann Borsellino seront de l'aventure. Tout comme Benjamin Deceuninck (dont le contrat est proche d'être signé), qui sera toujours présent sur les plateaux de la RTBF.



Les téléspectateurs flamands auront pour leur part un consultant inédit aux côtés de Gilles De Bilde: Gunter Van Handenoven (ancien team manager du RSCA).



D'autres noms s'ajouteront à cette liste dans les prochaines semaines. Parmi eux, s'inscrira, peut-être, celui de Marc Delire, mais rien n'est encore établi.