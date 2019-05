Décédé tragiquement dans un accident d'avion en janvier dernier, le footballeur était alors en route pour son nouveau club de Cardiff City.

Pour rappel, après avoir signé à Cardiff, Emiliano Sala était reparti à Nantes le 19 janvier faire ses adieux à ses anciens coéquipiers du FC Nantes et récupérer des affaires avant de repartir deux jours plus tard vers la capitale galloise à bord d'un petit avion. Le corps d'Emiliano Sala avait été localisé à bord de l'épave de l'avion, par 67 mètres de fond, et récupéré le 7 février.

Nos confrères du journal L'Equipe ont diffusé un enregistrement intervenant deux semaines avant sa disparition, le 6 janvier plus exactement. On y entend Emiliano Sala exprimer ses doutes à l'un de ses proches via WhatsApp quant à son futur transfert à Cardiff, où il n'avait pas encore signé au moment de la conversation.

Waldemar Kita, le président du FC Nantes pointé du doigt par Sala dans l'enregistrement, a aussi réagi.