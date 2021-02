Diaby: "Rentrer, marquer et avoir du temps de jeu, ça fait du bien. J'avais oublié la sensation de marquer, c'est une belle soirée.Je suis patient, je travaille, je sais que je ne suis pas à 100% quand j'aurais du rythme ce sera mieux pour moi et l'équipe. On a joué contre une équipe qui maitrisait bien le ballon. Le coach a un plan de jeu qui marche bien et on l'a vu ce soir. Il faudra continuer jusqu'en fin de saison."

Sambi: "On a fait face à une bonne équipe de l'Union surtout en première mi-temps. On marque vite et c'est ce qui fait la différence. On a eu du mal à rentrer dans la rencontre et après on est revenu. Il faut continuer sur notre lancée pour la suite."

Kompany: " J'ai vu une première mi-temps difficile où l'Union nous a posé des problèmes. L'équipe est devenue de plus en plus calme avant de marquer et ne s'est pas énervée. Les joueurs du banc nous ont donné un petit plus aujourd'hui. Je savais que l'Union avait des capacités, ils ont des joueurs expérimentés et ils font des combinaisons de qualités. Ils ont beaucoup de pression de ma part."

Moris: "On sait que c'est une équipe de transition qui aime ça et après on encaisse c'est dommage. On prend deux fois le même but avec un centre au premier poteau, le mérite en revient aussi à Anderlecht, ça va nous permettre de revenir aussi les pieds sur terre. J'espère que d'ici quelques mois, l'Union vivra ce genre de rendez-vous et aura les armes pour se défendre. L'Union a sa place en D1, on l'a prouvé. Dans les seize mètres, on a pêché et c'est là que se jouer un match de football. On doit tout faire pour se reconcentrer pour le championnat qui est notre objectif."

Mazzu: "Je pense que c'est un score très dur pour mes joueurs, ils ont tenu jusqu'au deuxième but. On a eu les opportunités pour mener, je ne trouve pas que c'était logique que mes joueurs soient menés à la mi-temps. Le deuxième but nous a coupé les jambes et après on a un peu fait n'importe quoi. C'est la différence entre la D1A et B, l'efficacité dans le rectangle. Le score ne reflète pas vraiment ce que mes joueurs ont montré jusqu'à la 70ème. Cette défaite nous fera peut-être du bien et on a vu qu'on avait encore beaucoup de travail. On se concentre maintenant sur cette montée."