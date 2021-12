Les Red Flames, l'équipe nationale féminine de football, ont perdu une place au classement mondial publié vendredi par la FIFA et occupent désormais le 20e rang. Les filles d'Ives Serneels perdent une place à cause de la progression de la Suisse qui se hisse en 17e position.

Depuis la publication du dernier classement, les Red Flames ont disputé six rencontres de qualification pour le Mondial 2023. Elles ont partagé en Pologne (FIFA 30) avant de s'imposer 4-0 au retour le 30 novembre dernier. Elles ont aussi décroché deux victoires 7-0 contre l'Albanie (FIFA 76) et le Kosovo (FIFA 110) et un carton 19-0 contre l'Arménie (FIFA 130). La Belgque s'était aussi inclinée 4-0 en Norvège (FIFA 12).

Les Etats-Unis conservent la première place mondiale devant l'Allemagne et la Suède. Le prochain classement sera publié le 25 mars 2022.