On attendait une réaction après leur prestation moyenne en Roumanie (victoire 0-1 à Cluj), on peut dire que pour le moment, les Red Flames ont assumé... pendant quarante-minutes. Dominatrices dès le début de la partie, les joueuses d'Ives Serneels rentrent pourtant au vestiaire avec une certaine frustration dans les pattes. En effet, celles-ci ont dirigé les débats durant quasi toute une première période où elles se sont rapidement créé des occasions.

Mais à la 40e minute, Nicky Evrard a commis une grossière erreur sur coup franc, en boxant mal un ballon qui retombait sur sa barre transversale, et dont Anela Lubina profitait. Vraiment dommage, car les Flames s'étaient mises à l'abri grâce à un penalty obtenu suite à une faute sur Tine De Caigny et transformé par Tessa Wullaert au quart d'heure. Sans trembler, la capitaine plaçait le ballon sur la gauche du but, sans que Doris Bacic ne puisse le détourner (15e).

Un but qui confirmait la domination d'une équipe qui s'était montrée dangereuse dès la 10e minute, avec cette transversale de Wullaert, qu'Elena Dhont ne pouvait contrôler dans l'axe. Quelques secondes plus tard, Laura Deloose créait le danger sur un très bon centre de Justine Vanhaevermaet. À la 26e, De Caigny trouvait la barre de Bacic sur un centre de Dhont.

Les Croates se réveillaient aux alentours de la 22e minute. D'abord sur coup franc, la seconde sur un tir d'Ivana Rudelic, bien capté par Evrard. Et ensuite sur cette percée d'Izabela Lojna, qui s'effondrait dans le rectangle suite à un duel avec Laura De Neve, surprise par l'ailière adverse. Mais l'arbitre suédoise était sûre d'elle: il n'y avait pas de faute de la défenseuse d'Anderlecht (36e).

Quelques minutes avant ce coup de chaud, Wullaert était à la baguette sur le 0-2, en servant Davina Philtjens d'un joli ballon en cloche. La latérale gauche plongeait dans l'axe et reprenait cette excellente passe pour la mettre dans le but (32e). Les Flames enfonçaient le clou, mais sans marquer, malgré le bon centre de Janice Cayman pour la tête de De Caigny (33e).

Bref, les occasions sont là, le jeu aussi, mais à cause d'un manque de concentration, les Croates ont su revenir dans le match.