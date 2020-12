Les Red Flames plongées dans l'obscurité après une minute de jeu

Football

Belga

Le match crucial entre la Belgique et la Suisse a à peine débuté que le stade Den Dreef a été plongé dans l'obscurité à cause d'une panne d'électricité. La partie, interrompue après 1:12 de jeu, a pu reprendre après plus de cinq minutes d'arrêt forcé.