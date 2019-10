Les Red Flames U19 de Xavier Donnay et Aline Zeler ont aplati leurs homologues arméniennes qu'elles ont en effet battues sur l'improbable score de 17-0 (mi-temps: 9-0), samedi au Stade Etno Selo Stanisici de Bijeljina, en Bosnie-Herzégovine.

Le marquoir s'est rapidement affolé dans des proportions inquiétantes pour les Arménienens, déjà écrasées 14-0 par la Suède lors de la première journée.

Les réalisations se sont en effet enfilées comme des perles en première mi-temps: Lisa Petry (2. et 10.), Janne Geers (5. et 12.), Fran Meersman (14.), Galstyan (20. csc), Talitha De Groote (35. et 40.) et Karlijn Knapen (43.).

Mais aussi en deuxième, où l'avalanche Red Flame n'a pu être endiguée: Zenia Mertens (51.), Noa Corbeels (68.), Esther Buabadi (71., 85. et 90.+2), Constance Brackman (72.), Sari Kees (90.) et encore Geers (90.+1).

Les Belges qui totalisent à présent six points après leur précédente victoire contre la Bosnie-Herzégovine (3-1), n'auront forcément pas la partie aussi facile mardi (15 heures) contre la Suède au Stade Novi Gradski, à Uglijevik.

Mais la deuxième place est également qualificative pour le tour élite (tirage le 21 novembre 2019, matches au printemps 2020), et il ne peut donc plus rien leur arriver de fâcheux.

Sept équipes décrocheront ensuite leur billet pour la phase finale en Géorgie, qualifiée d'office.

La France est tenante du titre.