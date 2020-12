Leur ultime affrontement a fait plus que des étincelles. Trente-six fautes, dix avertissements, cinq exclusions et une bagarre générale pour terminer : le Paris SG - OM du 13 septembre dernier est entré à sa manière dans l’Histoire, transformant un Parc des Princes presque vide en un cratère incandescent d’où s’est dégagée une odeur pestilentielle de soufre alimentée par des coups de pied façon kung-fu fighting et des accusations racistes nauséabondes et réciproques de Neymar et Alvaro, qui ont finalement été innocentés.

En attendant le match retour qui promet d’être électrique le week-end du 7 février prochain, ce 98e classique a ravivé les flammes d’une rivalité sportive plus prononcée cette année que les précédentes puisque les Parisiens n’avaient plus perdu contre les Marseillais depuis novembre 2011 (17 victoires pour trois nuls) dans une Ligue 1 où règne à nouveau le suspense.