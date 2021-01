L’histoire du football a connu l’éclosion de plusieurs joueurs hors norme, au-dessus du lot. Pelé, Diego Maradona, Zico, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Michel Platini ou Zinédine Zidane. Mais aucun d’entre d’eux n’a connu une rivalité aussi dingue que celle qui existe encore aujourd’hui entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Le 8 décembre dernier, l’Argentin et le Portugais se sont affrontés pour la 36e fois de leur carrière lors du choc entre le Barça et la Juventus en Ligue des champions. Les deux monstres contemporains du football ne s’étaient toutefois plus croisés depuis le 6 mai 2018. L’un des derniers matchs de Ronaldo avec le Real Madrid.



(...)