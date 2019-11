Après les stades climatisés, les dix stades créés de toute pièce pour l'occasion et les innombrables polémiques liées au sort des travailleurs, le Qatar compte faire loger les supporters sur des paquebots. En effet deux paquebots de croisière seront amarrés au port de Doha et serviront d'hôtels flottants. Selon Hassan al-Thawadi, le secrétaire général du comité d'organisation du tournoi, " Nous sommes certains que les fans du monde entier seront ravis à l'idée de séjourner à bord d'un paquebot de croisière, avec une vue fabuleuse sur West Bay et un accès rapide à tous les stades et fan zones" . Ces deux bateaux pourront tout de même accueillir à-peu-près 4 000 personnes.