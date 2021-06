"Je suis très déçu de ce match entre la France et la Suisse. D'ailleurs, la première mi-temps était d'après moi, pathétique. Heureusement, durant la deuxième mi-temps, l'équipe était toute autre et j'avais un peu d'espoir. Cependant, pour moi, on a trop laissé venir la Suisse et Didier Deschamps est complétement fautif, la composition n'était absolument pas bonne", déclare Olivier, un supporter de l'équipe de France.



Pour Collette, fidèle supportrice Française, ce match a également été très décevant.



"Je qualifie ce match de catastrophique il n'y a pas d'autres mots. Les joueurs ont été très mauvais et Deschamps n'a pas fait du bon boulot. Il faut dire que les Suisses ont été jusqu'au bout et ont très bien joué cette rencontre".



Des Français, supporters des Diables Rouges

Suite à cette défaite, de nombreux Belges ont fêté cela comme il se doit et espère d'ailleurs que les Diables Rouges remporteront l'Euro de Football. Effectivement, l'équipe de France était leur principale rivale. Aujourd'hui, supporters et joueurs peuvent souffler.





"Bien évidemment, les Belges ont le droit de se moquer des Français et je souhaite d'ailleurs qu'ils aillent le plus loin possible même si face à l'Italie cela sera compliqué. L'équipe des Diables Rouges est composée de joueurs formidables et je serai devant ma télévision vendredi. Le meilleur gagnera", ajoute Olivier.



Selon Colette, il est évident que les Belges sont satisfaits de cette défaite et elle comprend la réaction de la population face à cette situation. D'ailleurs, elle supporte désormais les Diables Rouges mais tire tout de même un trait sur l'Euro de Football.



"Je souhaitais évidemment une rencontre entre la France et la Belgique. Nous sommes des pays proches, l'ambiance et la rivalité sont donc bien présentes. Il faut tout de même avouer que les Belges jouent excessivement bien et je souhaite qu'ils gagnent. Toutefois, je ne regarderai plus l'Euro, je suis dégoûtée de la défaite de l'équipe de France", conclut Colette.







