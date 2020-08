Ligue 1, plus que quelques jours avant la reprise

La reprise de la Ligue 1 programmée pour le vendredi 21 août

La saison 2019-2020 de la Ligue 1 s’est terminée officiellement le 30 avril 2020, même si 10 journées restaient à disputer. Cette décision a été prise par la LFP suite aux injonctions sanitaires du gouvernement mettant à l’arrêt de nombreuses activités, dont les rencontres sportives.

Malgré l’épidémie de coronavirus qui sévit encore en France, la Ligue de Football Professionnel a dévoilé, le 9 juillet, le calendrier détaillé de la nouvelle saison 2020-2021 de la Ligue 1. Selon ce calendrier, les 38 journées du championnat débuteront le 21 août et se termineront le 23 mai 2021. Pour cette saison, 5 journées vont avoir lieu en semaine.

C’est le samedi 8 août que la LFP a finalisé le programme de la première journée du championnat de France de football. Les spectateurs pourront s’attendre à de jolis chocs, notamment avec Marseille VS Saint-Etienne pour le match d’ouverture, le 21 août à 19 heures. Il y aura aussi Lille VS Rennes le 22 août à 21 heures.

La rencontre entre Paris Saint Germain et Metz qui devait se dérouler le 23 août a été reportée au 16 septembre. L’Olympique Lyonnais ne va pas non plus être à l’affiche pour la première journée. En effet, le PSG et l’OL participent déjà au final de la Ligue des champions se déroulant à Lisbonne.

La diffusion de la Ligue 1 à la télé et sur betFIRST TV

Pour la première journée de reprise de la Ligue 1, une jauge de 5 000 spectateurs au maximum sera acceptée pour les stades. Les amateurs de football pourront quand même regarder leurs équipes préférées à la télévision et sur betFIRST TV. Les rencontres qui se déroulent en week-end s’ouvrent le vendredi à 21 heures et se terminent à la même heure le dimanche.

Pour cette saison et jusqu’en 2024, la plupart des droits TV de la Ligue 1 ont été récupérés par un nouveau diffuseur, Médiapro. C’est lui qui se chargera donc de la retransmission de l’essentiel des matches à la télévision, via sa chaîne Téléfoot. Le reste des rencontres seront diffusées par Canal+ sur ses chaînes.

Si vous disposez d’un compte betFIRST, vous aurez la possibilité de regarder la Ligue 1 tout en effectuant des paris sportifs. Il faut toutefois que vous ayez au moins 5€ dans votre compte, ou que vous ayez placé un pari au cours des deux derniers jours.

Vous avez le choix entre différents types de paris, comme :

- Nombre de buts par équipe ;

- Handicap 3 choix ;

- Pair / Impair – Équipe ;

- 1X2 reste du match.

https://betfirst.dhnet.be/football/france-ligue-1/