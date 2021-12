Si Chelsea et la Juve se disputaient la première place de leur groupe de Ligue des Champions chez les hommes, ce mercredi, les deux équipes étaient directement opposées chez les dames. Le match s'est terminé sans le moindre but mais les spectateurs ont tout de même eu de quoi se réjouir.



Un individu a en effet décidé d'envahir la pelouse et d'y montrer bien peu de respect pour ces dames puisque le gaillard a jugé bon de marcher sur le terrain, téléphone à la main, sans doute pour immortaliser l'instant sur ses réseaux sociaux. De quoi agacer les joueuses, à commencer par l'internationale australienne Samantha Kerr qui est allée au duel avec l'épaule, histoire de remettre le bonhomme à sa place.



De quoi réchauffer les spectateurs présents et... récolter une petite carte jaune, tout de même. Encore un arbitre qui ne connaît pas le fameux "esprit de la règle"...