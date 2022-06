Le but inscrit sur penalty par Szoboszlai (64e) a mis fin à une série de 22 matches sans défaite durant le temps règlementaire, dont 18 victoires, des Three Lions. A 20h45, l'autre match du groupe opposera l'Italie à l'Allemagne au stade Renato Dall'Ara de Bologne Cette rencontre à la Puskás Aréna de Budapest devait se disputer à huis clos après des sanctions de l'UEFA mais la fédération hongroise a contourné cette décision en invitant des milliers d'enfants et leurs accompagnateurs.

En septembre dernier dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial, les Anglais s'étaient imposés 0-4 à Budapest. Pour tenter de faire aussi bien, Gareth Southgate a accordé une première sélection à James Justin, équipier de Youri Tielemans et Timothy Castagne à Leicester, et à Jarrod Bowen, de West Ham. Les Three Lions ont dominé la première période, mais ils se sont exposés aux contres adverses. La plus grosse occasion a été pour les Hongrois mais Jordan Pickford a détourné en corner une frappe croisée de 20 mètres de Zsolt Nagy (29e).

La Hongrie, qui est repartie fort après la pause, a petit à petit pris de l'assurance et a forcé le sélectionneur anglais à effectuer plusieurs changements. Monté au jeu, Reece James a commis le penalty sur Nagy, qui a permis à Szoboszlai d'inscrire son sixième but en équipe nationale (64e, 1-0). A partir de ce moment-là, les Anglais n'ont plus quitté la moitié de terrain adverse, mais solidaires, les Magyars ont tenu bon et auraient pu faire le break par Andras Schafer (82e).